'Nữ quái' điều hành một ổ nhóm bắt trộm mèo, dùng ô tô tải vận chuyển 'chiến lợi phẩm'

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ nhóm trộm cắp mèo do một người phụ nữ điều hành. Các đối tượng còn sử dụng xe tải để thuận tiện cho việc chở hàng và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhóm trộm mèo gồm có 7 đối tượng trú trên địa bàn huyện Can Lộc và 1 đối tượng trú tại TP Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Vào 3h ngày 22/10/2021, Công an huyện Can Lộc đồng loạt vây ráp và bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi mua bán mèo trộm cắp được tại khu vực tổ dân phố Hà Nam (thị trấn Nghèn) và gần UBND xã Trung Lộc (huyện Can Lộc).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 36 con mèo (tổng khối lượng 93kg, trị giá khoảng 10 triệu đồng), 1 kiếm tự chế, 1 xe ô tô, 3 xe máy, 6 điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm mèo.

Có 7 đối tượng trú tại địa bàn huyện Can Lộc và 1 đối tượng từ địa bàn khác, gồm: Tô Thị Thủy (SN 1973, trú tại xã Vượng Lộc); Nguyễn Trường (SN 1992), Trần Văn Định (SN 1990) đều trú tại thị trấn Nghèn; Nguyễn Đình Bảo (SN 2003), Nguyễn Đình Cường (SN 2001) cùng trú tại xã Thuần Thiện; Nguyễn Xuân Mai (SN 1980, trú tại xã Gia Hanh); Phan Quốc Thành (SN 1977, trú tại xã Thượng Lộc) và Võ Quang Long (SN 1988, trú tại TP. Hà Tĩnh).

Công an huyện Can Lộc thông tin tìm chủ sở hữu của 36 con mèo, 02 con chó trên địa bàn huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà và các vùng phụ cận (Ảnh: Công an Can Lộc)

Đến 9h sáng cùng ngày, Công an huyện Can Lộc thông tin tìm chủ sở hữu của 36 con mèo, 02 con chó trên địa bàn huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà và các vùng phụ cận.

Quá trình điều tra, Công an huyện Can Lộc xác định ổ nhóm này do Tô Thị Thủy (SN 1973, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) cầm đầu. Để phục vụ cho hành vi phạm tội, Thủy mua và sử dụng chiếc xe tải BKS 38C-159.55 để thuận tiện cho việc chở hàng và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ gồm 36 con mèo (tổng khối lượng 93kg, trị giá khoảng 10 triệu đồng), 1 kiếm tự chế, 1 xe ô tô, 3 xe máy, 6 điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm mèo. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi, sử dụng biển kiểm soát xe máy giả, thay đổi địa điểm giao hàng liên tục, gây khó khăn trong việc điều tra, truy bắt. Chúng còn chuẩn bị sẵn hung khí như dao, kiếm… để chủ động chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

