Nữ giám đốc lừa bán dự án “ma” chiếm đoạt 184 tỷ đồng

Dù chưa thỏa thuận mua bán xong, nhưng các bị can đã thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị rồi quảng cáo, rao bán đất nền thổ cư không có thật để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Đáng nói, nữ bị can chủ mưu lại được cho là mắc bệnh tâm thần và đang phải điều trị…

Ngày 10/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986) cùng 4 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can này liên quan trực tiếp đến vụ án lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết với các bị can cùng thực hiện với số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land.

Trước đó, kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia là bị can chủ mưu tham gia xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội cùng đồng phạm nhằm chiếm đoạt 259,2 tỷ đồng của khách hàng bằng dự án không có thật. Nhưng Hiền được cho là “mắc bệnh tâm thần”.

Hành vi của bà Hiền cùng đồng phạm được xác định là đã tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ở..., sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán.

Tuy chỉ dừng lại giai đoạn thỏa thuận mua bán, thanh toán một phần, nhưng Hiền đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước.

Bản vẽ chưa được gửi cho cơ quan chức năng để xin phép, phê duyệt, Hiền đã thành lập Công ty Hoàng Kim Land, thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc. Sau đó dùng pháp nhân công ty này và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia quảng cáo, rao bán nền tại 8 “dự án” ở quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau, như “Hợp đồng đặt cọc”, “Hợp đồng góp vốn”.

Trần Thị Mỹ Hiền trong một lần nhận tiền mua đất của khách hàng.

Tin những quảng cáo này, hàng trăm người đã ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất với Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.

Cơ quan điều tra xác định, hai công ty này không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án, 8 dự án rao bán đều được vẽ trái phép, các thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng với khách hàng đều không có thật...

Riêng Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật chiếm đoạt 184 tỷ đồng.

Hiện Hiền đang được chữa bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với bà này, sau khi điều trị xong sẽ xử lý sau.





