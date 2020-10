Tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng trên sông Nhuệ

Trưa 27/10, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các phòng chức năng Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thường Tín triển khai các kế hoạch điều tra, đấu tranh, xét hỏi nghi can chính của vụ án nữ sinh mất tích.

Nạn nhân là em Trần Thị Thúy Hiền (18 tuổi, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội là nữ sinh năm nhất trường Học viện Ngân hàng). Lúc hơn 12h trưa nay, thi thể em Hiền vừa được tìm thấy trên sông Nhuệ (thuộc địa bàn xã Nguyễn Trãi, Thường Tín), cách hiện trường vụ án gần 5km.

Nghi phạm Trung được cơ quan công an dẫn giải ra hiện trường. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, đến ngày 26/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi can Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy.

Khi bị bắt, ban đầu Nguyễn Xuân Trung khai nhận, vào chiều 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốp pha của 1 công trình xây dựng tại xã Tiền Phong (huyện Thường Tín), cả 2 đối tượng này đi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung trông thấy em Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ, ngồi trên xe đạp điện nghe điện thoại di động.

Thấy vậy, Nguyễn Xuân Trung quay lại, bàn bạc với đối tượng Quân việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh tội nghiệp. Chính đối tượng Trung đã đẩy nạn nhân xuống sông để thực hiện đến cùng hành vi tàn ác.

Nghi phạm được cơ quan công an dẫn giải đến hiện trường.

Được biết, em Trần Thị Thúy Hiền đang học năm thứ nhất ngành Kế toán trường Học viện Ngân hàng (Hà Nội). Người thân nhận định Thúy Hiền ngoan ngoãn, không đua đòi.

Ở nhà, ngoài thời gian học hành, Hiền đều tham gia công việc gia đình, phụ giúp bố mẹ.Từ ngày 23/10 đến nay, người thân gia đình nữ sinh này cùng hàng xóm láng giềng đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm với hi vọng tìm thấy manh mối về Thúy Hiền.

Trước đó, vào ngày 23/10, gia đình nạn nhân không thấy nữ sinh này trở về nhà, nên gọi điện nhưng không liên lạc được, Công an huyện Thường Tín đã huy động lực lượng các đơn vị trên địa bàn để phối hợp tìm kiếm; đồng thời gửi thông tin lên Công an TP Hà Nội để thông báo đến các tỉnh, thành trên cả nước.

Chiều 23/10, sau giờ tan trường, Hiền bắt xe buýt về điểm đỗ gần Bưu điện huyện Thường Tín để lấy xe đạp điện về nhà. Khoảng 19h cùng ngày, hai người bạn nhìn thấy Hiền xuống xe, tuy nhiên sau đó không thấy Hiền về.

Đại tá Tùng thông tin thêm, trưa 27/10, cơ quan công an đã di lý đối tượng Trung đến hiện trường vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên