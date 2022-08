Nghệ An: Án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm, 2 người chết, 2 người bị thương

Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra vào đêm qua tại khu vực cầu treo Châu Hội (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Châu Hội sáng 12/8.

Sáng sớm nay (12/8), thông tin từ chính quyền xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết vụ án mạng xảy ra vào khoảng 02h30’ đêm qua tại bản Lâm Hội, ngay đầu cầu treo xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu).

Vụ việc khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương. Được biết, cả 4 nạn nhân trên đều trú ở xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu), hiện chưa rõ danh tính từng người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ, khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Bảo Trâm