Liên tiếp sạt lở ở Quảng Nam: Đang tìm người mất tích lại hốt hoảng thấy đất đá ào ào đổ xuống

Trong lúc lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân chiều hôm qua (11/11) thì khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở kinh hoàng.

Từ sáng 12/11, huyện Bắc Trà My đã huy động tối đa lực lượng cùng phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Tân xảy ra vào chiều hôm qua. 4 xe cơ giới cùng 60 cán bộ, chiến sĩ, dân quân trên địa bàn đã tham gia tìm kiếm.

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Tân.

Hơn 4.000 khối đất đá đã được múc đi với hi vọng tìm thấy nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết không được thuận lợi nên quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nhiều khối đất đá tiếp tục sạt lở, đổ xuống tại hiện trường nơi có người mất tích. Ngoài ra, một chiếc xe múc cũng bị đất đá vùi lấp một phần do sạt lở. Trước tình hình trên, huyện Bắc Trà My đã cho lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm.

Một clip được người dân ghi lại cho thấy, tại hiện trường, đất đá liên tục ào ào đổ xuống nên mọi người đã hô hoán nhau bỏ chạy.

Video: Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân thì tiếp tục xảy ra sạt lở kinh hoàng.

Điều đáng nói, trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Trà Tân thì sáng 12/11, tại xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My) lại xảy ra một sạt lở khác, vùi lấp nhà bà Hồ Thị Phải (thôn 1).

Vụ sạt lở cũng vùi lấp một đoạn dài 40m trên tuyến Quốc lộ 40B. Rất may, do trước đó nhà bà Phải đã sơ tán đến nơi an toàn nên không có thương vong về người.

Quốc lộ 40B đoạn qua huyện Bắc Trà My sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: T.H)

Chính quyền huyện Bắc Trà My dựng biển cảnh báo người dân khi đi qua đoạn đường có nguy cơ bị sạt lở. (Ảnh: T.H)

Như đã đưa tin, khoảng 15h chiều 11/11, có 9 người đi trên Quốc lộ 40B, khi đến đoạn qua thôn 4 (xã Trà Tân) thì bất ngờ gặp sạt lở núi. 8 người may mắn chạy thoát, một người mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Một nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở ở Trà Tân được đưa đến bệnh viện

Trong 8 người chạy thoát, có 2 trường hợp bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện là ông Đoàn Ngọc Hùng (43 tuổi, trú huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 chân, đa chấn thương và ông Huỳnh Thanh (45 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị chấn thương cột sống cổ.

Sơn Tùng