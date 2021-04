Vụ xăng giả 'khủng': Bắt Tổng Giám đốc Công ty Phúc Lâm, khám xét 9 địa điểm

Công an Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét 9 địa điểm, bắt đối tượng Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm trong đường dây buôn lậu xăng giả khủng.

Công ty Phúc Lâm tại TP.HCM.

Mở rộng chuyên án 920G, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm).

Bước đầu xác định, Công ty Phúc Lâm có 6 cổ đông. Công ty này do Trần Huy Lập (SN 1960, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) làm Tổng Giám đốc. Công ty này được đăng ký lần đầu vào ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29/6/2020 có trụ sở tại 60A, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM với vốn đầu tư 153 tỉ đồng.

Công an khám xét tại trụ sở Công ty Phúc Lâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối tượng Trần Huy Lập để điều tra về hành vi buôn lậu.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng. Tính đến nay, liên quan chuyên án 920G xăng giả "khủng", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Khám xét nhà Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty Phúc Lâm.

