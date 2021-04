Dưa hấu được mùa được giá, nông dân xứ Quảng rào rào ra đồng thu hoạch, lãi chục triệu đến trăm triệu

icon

Vũ Thành Công (sinh năm 1991), cán bộ công tác tại Đội điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ hình sự để điều tra do liên quan đến vụ Bí thư Đảng ủy phường bị đâm tử vong.