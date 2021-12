Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 55.000 viên hồng phiến và 2kg ketamin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt đối tượng vận chuyển trái phép 54.800 viên hồng phiến và 2kg ketamin.

Đối tượng Đỗ Xuân Hiếu tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào hồi 07h30’ phút ngày 27/12/2021, tại khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (khối Trung Định, phường Hưng Dũng, TP Vinh), PC04 Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức mật phục, bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu (SN 1975, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 54.800 viên hồng phiến, 02 kg ketamin, 02 điện thoại di động, 01 xe ô tô, 01 xe máy.

Tang vật lực lượng công an thu giữ.

Trước đó, đối tượng Đỗ Xuân Hiếu thuê xe ô tô từ TP Hà Nội đến nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Dũng, TP Vinh. Tại đây, đối tượng Hiếu thuê xe máy từ Nghệ An sang khu vực biên giới huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để lấy ma túy rồi vận chuyển về TP Vinh. Khi di chuyển đến gần khu vực khách sạn thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Đỗ Xuân Hiếu được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia bị Công an triệt phá vào tháng 11/2021. Đường dây này do đối tượng ở bên kia biên giới cấu kết, móc nối với các đối tượng trong nội địa Việt Nam vận chuyển ma tuý từ Lào vào biên giới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để đem ra phía bắc tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm