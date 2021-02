Hòa Bình: Án mạng ở quán karaoke, 3 người tử vong

Một vụ án mạng xảy ra ở quán karaoke tại Cố Thổ (Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) tối 21/2 khiến 3 nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương, Công an đang điều tra nguyên nhân, xác định danh tính các nạn nhân.

Tối muộn 21/2, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Bùi Văn Chiểu – Trưởng Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ án mạng ở quán karaoke.

Khu vực quán karaoke xảy ra án mạng.

Theo Thượng tá Bùi Văn Chiểu, vụ xô xát xảy ra trong phòng hát karaoke ở Cố Thổ (xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) khiến 3 người tử vong và 3 nạn nhân đang được đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an xã Hoà Sơn phối hợp với Công an huyện Lương Sơn, Phòng hình sự Công an tỉnh Hòa Bình bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân và các đối tượng gây án.

Thượng tá Chiểu cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi có kết quả điều tra và xác minh danh tính các nạn nhân.

Tiến Dũng