Cảnh sát kiệt sức, sốc nhiệt khi nỗ lực cứu 5 người mắc kẹt trong căn nhà cao tầng cháy dữ dội

Tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh hàng tạp hoá tại số nhà 150, đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Phủ Lý, Hà Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong, trong đó có 3 trẻ em...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 27/6, tại ngôi nhà kết hợp kinh doanh cửa hàng tạp hóa Phương Mai của anh Lê Văn Phương (SN 1973, trú tại số nhà 150, đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra vụ cháy tại tầng 3, tầng 4 khiến 5 người trong cửa hàng mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Kiều Hữu Tuyển và Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Phủ Lý đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác CNCH và dập cháy.

CBCS hỗ trợ đồng đội đeo mặt nạ phòng độc trước khi tiếp cận hiện trường bên trong đám cháy.

Lực lượng chữa cháy phải dùng xe nâng chuyên dụng để đưa các nạn nhân mắc kẹt thoát ra ngoài.

Đại tá Kiều Hữu Tuyển và Đại tá Nguyễn Thanh Hà trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

Các nạn nhân được cứu thoát ra ngoài, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Một cháu trai bị thương được cứu thoát ra ngoài, đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Nam đã điều động 7 xe chữa cháy và huy động trên 300 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Phủ Lý nhanh chóng đến hiện trường giải cứu những người mắc kẹt trên tầng 3, tầng 4 của cửa hàng tạp hoá; đồng thời đề nghị Công ty cấp nước đô thị Hà Nam điều 4 xe tiếp nước chuyên dụng; 5 xe chữa cháy của Công ty Xăng dầu Hải Ninh,Tổng công ty VINACERA, Khu Công nghiệp Đồng Văn 3, Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn và 2 xe cẩu tự hành của Công ty Vũ Thắng phối hợp cùng quần chúng nhân dân chữa cháy và giải cứu các nạn nhân.

Trong quá trình cứu cháy, Hạ sỹ Ngô Trung Hiếu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Nam bị ngạt khói ngất xỉu, được đồng đội nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu.

Một số CBCS PCCC và CNCH bị kiệt sức khi quyết liệt chiến đấu với giặc lửa.

Nhiều người dân tận tình mang nước, dùng khăn mặt ướt đắp lên đầu các chiến sĩ PCCC và CNCH để chống sốc nhiệt sau khi chiến đấu với "giặc lửa".

Theo lực lượng chức năng, do ngôi nhà được xây dựng cao tầng, kiên cố, lại chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như: quần áo, vải vóc, đồ nhựa nên đám cháy lan rộng, sức nóng tỏa ra hầm hập, kèm theo nhiều khói, khí độc… khiến công tác tiếp cận dập lửa và triển khai tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Nhưng với quyết tâm cao của các lực lượng chức năng và sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, đến 11h cùng ngày, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Nam đã giải cứu thành công cả 5 người bị mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài, đưa đi cấp cứu kịp thời, trong đó có 3 trẻ em. Đến 11h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Nam điều tra làm rõ.

Theo cand.com.vn