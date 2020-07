Ninh Bình: Bị phạt 6 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về Covid-19

Đỗ Minh Thành đang làm việc với cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 30/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Công an TP Ninh Bình tiến hành xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với Đỗ Minh Thành (SN 1976, trú phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 18h30’ ngày 29/7, Thành đã đăng tải lên Facebook cá nhân của mình với nội dung “Ga nb có biến Covid-19, 2 người”, cùng hình ảnh liên quan đến cán bộ y tế đang làm công tác phòng dịch tại Ga Ninh Bình.

Sau khi được đăng tải, thông tin này đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh và xác định chính Facebook trên là của Thành nên đã triệu tập Thành lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận thông tin trên là sai sự thật và cho biết việc đăng tải lên Facebook nhằm để câu like, view.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với Đỗ Minh Thành về hành vi thông tin sai sự thật.

Trần Nghị