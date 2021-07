Bắt quả tang 20 nam nữ tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch ở Ninh Bình

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang hát karaoke trong khi dịch vụ này đang bị cấm hoạt động.

Ngày 29/7, thông tin từ Công an Ninh Bình cho biết Công an huyện Hoa Lư vừa phối hợp với Công an xã Ninh Hòa kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 15h45’ ngày 28/7, Công an tiến hành kiểm tra quán karaoke Ngọc Hà ở thôn Áng Ngữ, xã Ninh Hòa do Trần Thị Hoài (SN 1988) làm chủ. Tại đây, Công an phát hiện tại 3 phòng hát của quán có 20 khách (10 nam, 10 nữ) đang hát karaoke.

Trong đó, tại phòng Vip 5, Công an thu giữ chất ketamin và dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh có 3 nam, 4 nữ tại phòng Vip 5 dương tính với chất ma túy.

Ngay sau đó, Công an đã lập biên bản xử lý đối với quán karaoke và các cá nhân vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ đối với các trường hợp sử dụng chất ma túy.

Trần Nghị