Những lưu ý để tránh bị phạt nặng khi Hà Nội giãn cách

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (SN 1970, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.