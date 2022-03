Những hình ảnh về 8 con hổ được giải cứu ở Nghệ An được Vườn thú Hà Nội tiếp nhận

Khoảng 22h20 phút tối 4/3, 8 cá thể hổ được vận chuyển từ Nghệ An bằng xe chuyên dụng đã về tới Vườn Thú Hà Nội (TP Hà Nội).

Tối muộn ngày 4/3 xe tải chở các cá thể hổ đi vào cổng chính của Vườn thú Thủ Lệ, sau đó di chuyển đến một khu vực nhốt riêng biệt được chuẩn bị sẵn trước đó ở giữa vườn thú. Chuồng nuôi nhốt tạm mới được dựng để đón 8 cá thể hổ này.

Sau khi xe tải dừng, cần cẩu bắt đầu thả những chiếc lồng sắt nhốt các cá thể hổ xuống đất.

Cán bộ của vườn thú dùng xe chuyên dụng đẩy các lồng sắt này vào khu nhốt riêng biệt. Các cá thể hổ tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn.

Trước khi về Hà Nội, đàn hổ được gây mê, cho vào lồng sắt, đợi lúc tỉnh lại xe mới lăn bánh. Ông Lê Sĩ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho hay 8 con hổ bị nuôi nhốt trong nhà dân lâu, không đúng về mặt kỹ thuật nên xương khá yếu do ít vận động.

Chế độ dinh dưỡng cũng không cân bằng khiến đa phần đều suy dinh dưỡng dù trông rất béo; mắt phản ứng ánh sáng rất nhạy do bị nuôi nhốt dưới hầm.

Trước khi bàn giao cho Vườn thú, mỗi con hổ có cân nặng 150-200 kg. Bình quân mỗi con hổ hết gần 2 triệu đồng mỗi ngày tiền thức ăn, công chăm sóc, chưa kể chi phí khác. Hiện tại, vườn thú Hà Nội đã có 9 con hổ, nếu thêm 8 cá thể này về sẽ nâng tổng số lên 17 cá thể.

Trước khi tiếp nhận đàn hổ ở Nghệ An, vườn thú Hà Nội đã có 9 con hổ. Đây là lần đầu đơn vị này tiếp nhận hổ nuôi tại một hộ gia đình về để chăm sóc.

8 con hổ nằm trong số 17 con do Công an Nghệ An phát hiện nuôi nhốt trái phép tại hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành hôm 4/8/2021. Chúng bị bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt vận chuyển tới khu sinh thái ở huyện Diễn Châu để chăm sóc. Tuy nhiên, 9 con đã chết.

Ngày 20/10/2021, Vườn thú Hà Nội đề xuất nhận nuôi số hổ trên. Tỉnh Nghệ An đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp cho ý kiến và được phản hồi đơn vị này đủ điều kiện tiếp nhận. Chính quyền Nghệ An sau đó xin ý kiến UBND Hà Nội.

