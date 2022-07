Nhóm thợ xây chém nhau vì bị chê 'không hòa đồng'

Ngày 5/7, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã bàn giao thợ xây chém đồng nghiệp cho Công an quận thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.