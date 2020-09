Nhóm thanh thiếu niên vung gậy đập xe sau va chạm giao thông có dấu hiệu phạm 2 tội

Như Infonet đã thông tin, ngày 25/9, cơ quan công an đã dẫn giải 4 thanh niên liên quan đến vụ đập xe máy sau va chạm giao thông tại đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để dựng hiện trường vụ việc xảy ra vào chiều 24/9.

Hình ảnh nhóm thanh niên đập phá xe tại khu vực hiện trường xảy ra vụ việc

Nói về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, vô giáo dục, coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm mới có tác dụng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng trong xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ việc đối tượng cùng nhóm bạn điều khiển xe mô tô va chạm với xe mô tô do người phụ nữ đang mang thai làm cả 2 phương tiện bị ngã ra đường. Đối tượng không những không xem xét sự việc, giúp đỡ người phụ nữ đang mang thai mà còn sử dụng hung khí đe dọa người dân đi đường.

Người phụ nữ mang bầu ngã xuống đường sau khi va chạm giao thông với nhóm thanh niên

Do bực tức trước sự góp ý của một người dân, đối tượng đã hung hãn, dùng hung khí đuổi đánh người can ngăn và quay lại đập phá xe máy gây náo loạn trên đường.

"Xét hành vi của đối tượng thấy đã xâm phạm đến 02 khách thể Bộ luật Hình sự (BLHS) bảo vệ, đó là quyền sở hữu tài sản của công dân và xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. Hành vi phạm tội của đối tượng đã có dấu hiệu phạm 02 tội, đó là tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và tội "Gây rối trật tự công cộng" được quy định tại các Điều 178, Điều 318 BLHS.

Nếu kết quả định thiệt hại về tài sản xe máy bị hư hỏng từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 BLHS.

Trường hợp kết quả định giá tài sản thiệt hại dưới 2.000.000 đồng thì đối tượng vẫn có thể phải chịu trách nhiệm theo điểm c, khoản 1 Điều 178 BLHS với tình tiết định khung là "Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Đối với hành vi sử dụng hung khí mang theo để đe dọa người can ngăn, góp ý đã gây mất trật tự công cộng, gây bất bình trong dư luận xã hội thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 318 BLHS, hình phạt tù từ 02 đến 07 năm", luật sư Anh Thơm phân tích.

"Ngoài ra, với tình tiết đối tượng phạm tội trước đó đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, trong thời gian tại ngoại, đối tượng tiếp tục phạm tội mới thì cơ quan điều tra sẽ có căn cứ bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nếu bị kết án, đối tượng sẽ phải tổng hợp nhiều tội danh tương ứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do đối tượng khi phạm tội đang ở lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi nên theo quy định tại Điều 101 BLHS, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Ngoài ra, đối tượng điều khiển xe mô tô khi chưa đủ 18 tuổi thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP", luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay.



Tân Trường