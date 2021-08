Nhóm đối tượng đối tượng cướp xe máy của chị lao công bị xử lý ở mức án nào?

Ngày 13/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 bị can liên quan đến vụ cướp xe máy của nữ lao công xảy ra trên địa bàn phường Đại Mỗ vào rạng sáng 3/8.

4 bị can Khánh, Bình, Hiếu và Dương.

Trong đó, 4 bị can bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, KHTT tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trương Thiên Bình (SN 2003, HKTT tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội), Bùi Quý Dương (SN 2003, HKTT: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội),Trịnh Minh Hiếu (SN 2002), HKTT: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Còn 2 bị can Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, HKTT tại ngõ 10 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, hiện trú tại số 5 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) và Lê Thùy Trang ( SN 2004, HKTT tại ngõ 3 đường Hoàng Mai, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị khởi tố, tạm giam về tội không tố giác tội phạm.

Vụ án xuất phát từ việc đối tượng Lê Thùy Trang ngồi uống nước tại đường Đại La trong thời gian Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội và bị Công an phường Thanh Lương đưa về trụ sở làm việc vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

2 bị can Hoàng và Trang.

Trang đã gọi điện nhờ đối tượng Khánh và Dương đến giúp đỡ. Sau khi nộp phạt hành chính, trên đường về cả bọn rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khánh, Bình về nhà lấy 2 cây kiếm Nhật bọc trong tấm vải mang theo làm hung khí rồi chở nhau xuống địa bàn quận Nam Từ Liêm gây án.

Trong lúc chở nhau đi tìm kiếm “con mồi”, khi đến trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, bọn chúng phát hiện chị lao công đang làm việc. Thấy đường vắng, không có người qua lại, bọn chúng chặn đường, áp sát chị lao công rồi rút kiếm khống chế, cướp xe máy của nạn nhân.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Các đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của nữ lao công gây hoang mang dư luận đã được xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Trong vụ án này xuất hiện 2 hành vi hiện nay được cơ quan điều tra xác minh đó là cướp tài sản và hành vi không tố giác tội phạm”.

Từ đó, luật sư Hoàng Tùng phân tích: “Đối với những đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản thì theo quy định tại điều 168 BLHS thì mức phạt tù mà các đối tượng có thể phải chịu là từ 3 năm đến 10 năm.

Còn đối với hành vi không tố giác tội phạm thì theo quy định tại điều 390 BLHS quy định có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tuy nhiên, trong các bị can bị khởi tố về các tội danh nêu trên thì có những bị can sinh năm 2003 và 2004. Đối với các bị can chưa đủ 18 tuổi mà có hành vi phạm tội thì trường hợp bị kết án thì việc áp dụng hình phạt cũng sẽ có quy định riêng đối với người dưới 18 tuổi.

Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 quy định mức phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phải dựa theo độ tuổi, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

Theo đó: Với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức phạt cao nhất: Không quá 18 năm tù nếu phạm vào điều luật có quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật áp dụng quy định tù có thời hạn”.

Sông Yên