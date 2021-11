Nhóm đối tượng chuyên giả gái trộm tài sản của khách 'hám của lạ'

Ngày 27/11, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ và 4 đối tượng do Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh chuyển giao để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Người đứng đầu nhóm trộm này là Nguyễn Ngọc Tài (SN 1991, ngụ quận 4).

Theo điều tra ban đầu, Tài thường xuyên giả gái ra công viên 23/9 (quận 1) đứng giả làm gái bán dâm để tiếp cận những người đàn ông “ham của lạ”.

Tối 22/11, một người đàn ông lớn tuổi tìm đến ngã giá. Tài tìm mọi cách lôi kéo người đàn ông này rời khỏi xe máy để đồng bọn tiếp cận trộm xe nhưng không được. Tài thay đổi kế hoạch, đồng ý cùng người đàn ông vào một khách sạn ở quận 10.

Tài chuyên giả gái tiếp cận những người "hám của lạ" để trộm tài sản.

Trong lúc người đàn ông vào nhà tắm, Tài lục lấy tài sản cùng chìa khóa xe đưa cho đồng bọn lấy xe của nạn nhân bỏ trốn. Người đàn ông sau khi phát hiện vụ việc đã đến Công an trình báo.

Qua truy xét, ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được Tài và đồng bọn. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai thường giả gái tiếp cận khách nước ngoài rồi trộm tài sản.

Do dịch bệnh, “con mồi” là khách nước ngoài vắng nên các đối tượng chuyển hướng đến những người đàn ông “hám của lạ”. Công an quận 10 đang làm rõ những vụ giả gái trộm tài sản của khách mà nhóm đối tượng này gây ra để củng cố hồ sơ xử lý.

