Nhóm dàn cảnh quây xe móc túi giữa đường ở TP.HCM đối diện mức án nào?

Ngày 27/1, Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố khẩn trương truy bắt nhóm thanh niên dàn cảnh móc túi người phụ nữ trên đường 52 gần giao lộ đường số 3 cư xá Lữ Gia (phường 15, quận 11) vào sáng 21/1.

Lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng gây án. Xác định băng nhóm dàn cảnh móc túi hoạt động chuyên nghiệp nên việc truy bắt gặp một số khó khăn.

browser not support iframe.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sáng 21/1, người phụ nữ đang chạy xe trên đường ở quận 11 thì bị nhóm thanh niên đeo bám. Đến giao lộ ở phường 15, quận 11, một thanh niên mặc áo GrabBike vượt lên, chặn đầu xe nạn nhân. Lúc này, 2 đồng bọn đi cùng chạy xe ép sát vào người phụ nữ, thò tay móc tài sản của bị hại.

Ở phía sau, còn có một nhóm người có nhiệm vụ cản địa. Sau khi lấy được tài sản của người phụ nữ, nhóm móc túi tăng ga tẩu thoát.

Được biết, Công an đã mời nạn nhân tới làm việc, bước đầu người này cho biết số tiền bị mất khoảng 10 triệu đồng.

Người phụ nữ bị nhóm móc túi bao vây. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Hoàng Tùng (Hà Nội) cho hay: “Hành vi của nhóm đối tượng dàn dựng hoàn cảnh và thực hiện cướp tài sản một cách công khai, trắng trợn đang nổi cộm tại TP.HCM, có dấu hiệu của tội cướp tài sản.

Trong vụ việc này, qua video lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy rõ hành vi chèn ép, bao vây của nhóm đối tượng khiến cho nạn nhân không di chuyển, không thể cản trở việc cướp tài sản. Đây là hành vi dùng vũ lực và thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người khác, có yếu tố cấu thành tội phạm.

Chúng dàn cảnh công phu, chuyên nghiệp và có tổ chức rõ ràng. Các đối tượng tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện tội phạm một cách hoàn hảo, thực hiện hành vi phạm tội một cách có tổ chức”.

Từ những phân tích này, luật sư nêu quan điểm, nhóm đối tượng gây án sẽ bị xử lý theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều này quy định: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: (a) Có tổ chức; (b) Có tính chất chuyên nghiệp; (c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; (d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; (đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; (e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; (g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; (h) Tái phạm nguy hiểm".

"Cơ quan điều tra cần làm rõ nội dung clip và các đối tượng tình nghi, trường hợp các đối tượng trên tổ chức thực hiện hành vi cướp tài sản thì đều là tội phạm và là đồng phạm trong tội cướp tài sản.

Hình thức xử lý các đối tượng sẽ khác nhau, phụ thuộc vào từng hành vi của các đối tượng, tính chất nguy hiểm của các hành vi", luật sư Tùng nhận định.

Hải Ngọc