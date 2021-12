Nhiều cán bộ huyện bị khởi tố vì 'ưu ái' cặp vợ chồng 'siêu lừa'

Ông Tuấn liên quan đến 2 vợ chồng lừa đảo vừa mới bị Công an tỉnh Gia Lai bắt là Lê Văn Nam (SN 1984) và vợ là Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1987, ngụ xã Ia Le, huyện Chư Pưh) khi đang lẩn trốn tại Cần Thơ.

Vợ chồng 'siêu lừa' Lê Văn Nam và Nguyễn Thị Lệ Hoa.

Trước đó, Nam và Hoa đã giả chữ ký để lập hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với hai mảnh đất tại xã Ia Le, với tổng diện tích trên 33.000m2. Nam và Hoa đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Gia Lai để vay và chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Gia Lai xác định, Nam và Hoa làm khống hồ sơ rồi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh xin cấp 2 giấy chứng nhận QSDĐ.

Tiếp nhận hồ sơ nhưng ông Tuấn không kiểm tra, thẩm định thực tế diện tích đất của vợ chồng Nam mà trình lãnh đạo huyện ký duyệt. Trong số 2 GCNQSDĐ có một giấy thuộc thẩm quyền của UBND huyện Chư Pưh cấp với diện tích 32.673m2 và một giấy thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai cấp có diện tích 551,9m2.

Liên quan đến cặp vợ chồng lừa đảo Nam và Hoa, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai cũng đã khởi tố bị can đối với ba cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Pưh và một cán bộ địa chính xã về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Trung; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Bích (đều là cán bộ Văn phòng đăng ký đất huyện Chư Pưh), Nguyễn Thị Thanh Nga (Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Pưh) và Cao Phong Bình (cán bộ địa chính xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Cơ quan Công an Gia Lai xác định Trung, Nga, Bích, Bình đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, đo đạc, vẽ trích lục dẫn đến việc cấp CNQSDĐ đối với 2 thửa đất nói trên.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố, vợ chồng "siêu lừa" Nam và Hoa còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt vấn đề vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng, nhận làm thủ tục thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đang thông báo tìm bị hại của vợ chồng Nam và Hoa để phục vụ công tác điều tra.

Theo congan.com.vn