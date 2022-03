Hệ lụy từ việc nhân viên ngân hàng đi vay tiền với lãi suất cắt cổ

Vay tiền của 3 đối tượng với lãi suất cao ngất ngưởng để ''ném'' vào tiền ảo nhưng liên tục thua lỗ, nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng của 10 khách hàng. 3 đối tượng cho vay nặng lãi cũng bị khởi tố.

Ngày 27/3, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995), trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên gây ra, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà.

Các đối tượng bao gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1980), trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh - là nhân viên một quán cầm đồ trên địa bàn; Trần Văn Bính (SN 1995), trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) và Lương Thúy H., (SN 1995), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2021, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 4 công dân trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà, chuyên viên Tổ khách hàng cá nhân - Phòng Khách hàng của một ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để đảo khế cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Hằng Hà, nên đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định và ngày 12/10/2021, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nữ nhân viên ngân hàng này khai nhận: Từ đầu năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, đối tượng bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, đối tượng đã lừa anh Trần Văn Bính ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn đảo khế, với số tiền 1,5 tỷ đồng. Để tạo lòng tin là có việc đảo khế tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay. Tưởng thật, anh Bính đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Hằng Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải, chị Nguyễn Thị Quy và Nguyễn Thị Thái, cùng trú tại TP Hà Tĩnh số tiền lần lượt là 400 triệu đồng, 860 triệu đồng và 140 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt tại thời điểm bị bắt mà cơ quan điều tra đã làm rõ là 2,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra, đã có thêm 6 người khác đến trình báo là nạn nhân của Hà. Ngoài việc xác định đối tượng này đã có hành vi lợi dụng nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4,494 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh còn xác định, 3 bị can Mai Anh Tuấn, Trần Văn Bính và Lương Thúy H. nhiều lần cho bị can này vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế.

Theo đó, ngày 30/7/2020, Mai Anh Tuấn cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay 50 triệu đồng với lãi suất 4,5 triệu đồng/tháng, tương tương 3.000 đồng/triệu/ngày. Đến ngày 1/8/2021, Hà đã thanh toán tiền lãi cho Tuấn là 54 triệu đồng, Tuấn thu lợi bất chính gần 44 triệu đồng.

Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 22/7/2021, Trần Văn Bính đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với tổng số tiền 3,42 tỷ đồng. Với mức lãi suất từ 5.600 đồng đến 34.737 đồng/triệu/ngày, tương đương 204,4%/năm đến 1267,89%/năm, cao hơn gấp 5 lần của mức lãi suất cho vay tối đa quy định. Tổng tiền lãi Hà đã thanh toán cho Bính là 155,8 triệu đồng, Bính thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 149,1 triệu đồng. Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 3/8/2021, Lương Thúy H. nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng, với mức lãi suất là 4.000 đồng/triệu/ngày. Tổng tiền lãi Hà đã thanh toán là 50,64 triệu đồng, H. thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 43,7 triệu đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nói trên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng đối với một số đối tượng liên quan khác.

