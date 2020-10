Nhân viên công ty tài chính giở trò lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Phát hiện ứng dụng cho vay trực tuyến của công ty bị lỗi phần nhận diện gương mặt, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, trú ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã làm giả hồ sơ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Bỗng dưng mắc nợ

Tháng 8/2019, nhiều người ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Khánh Hòa, Quảng Trị,… bất ngờ nhận được giấy báo thu hồi nợ từ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (viết tắt là Công ty VPB FC) có trụ sở trên đường Đoàn Văn Bơ (Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Những người này cho biết chưa từng vay tiền của Công ty VPB FC nhưng không hiểu sao lại mắc nợ hàng chục triệu đồng và còn là nợ xấu do đến hạn mà không trả lãi, gốc.

Sau khi phát hiện sự việc, Công ty VPB FC yêu cầu bộ phận an ninh điều tra và xác định các khách hàng đang nợ xấu đã bị kẻ gian đánh cắp thông tin làm giả hồ sơ vay và người thực hiện hành vi này là Nguyễn Tuấn Anh - nhân viên của công ty. Do đó, ngày 20/8/2019, Công ty VPB FC đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Vĩnh Long.

Được biết, Tuấn Anh ký hợp đồng lao động với Công ty VPB FC từ ngày 1/8/2018 với nhiệm vụ chính là bán hàng và quản lý các nhân viên tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Khi cơ quan điều tra mời làm việc, Tuấn Anh thừa nhận đã làm giả 10 hồ sơ theo số chứng minh nhân dân (CMND) đánh cắp được trên mạng lừa Công ty VPB FC chiếm đoạt hơn 301 triệu đồng.

Làm giả CMND chiếm đoạt tiền

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long chứng minh được: tháng 8/2018, Công ty VPB FC triển khai cho vay tiền qua ứng dụng Snap.

Do Tuấn Anh là nhân viên của công ty, được tập huấn kiến thức về cách thức vay tiền qua ứng dụng Snap nên biết rõ quy trình ký kết hợp đồng và biết ứng dụng này bị lỗi về phần nhận diện gương mặt người vay nên đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Để thực hiện ý đồ trên, Tuấn Anh vào trang mạng Google tìm người làm giả CMND rồi kết bạn với tài khoản Zalo tên Tài.

Qua trao đổi, Tài nhận làm CMND giả cho Tuấn Anh với giá 50.000 - 200.000 đồng. Sau đó, Tuấn Anh gửi thông tin, hình ảnh của Tuấn Anh và những người bạn làm cùng công ty là Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Quốc Cường để Tài làm CMND giả có địa chỉ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Khi nhận được CMND giả, Tuấn Anh tải ứng dụng Snap cài đặt trên điện thoại di động rồi tiến hành các thủ tục vay tiền trực tuyến.

Từ tháng 5-6/2019, Tuấn Anh đã sử dụng 10 CMND giả làm 10 hồ sơ vay qua ứng dụng Snap với số tiền từ hơn 14-31 triệu đồng.

Do đến hạn, người vay không trả gốc và lãi nên phát sinh nợ xấu, Công ty VPB FC tiến hành thu hồi nợ tại các địa chỉ theo CMND trong hợp đồng vay mới phát hiện Tuấn Anh giở trò lừa đảo.

Trong tổng số tiền hơn 301 triệu đồng mà Tuấn Anh chiếm đoạt, Công ty VPB FC chỉ giải ngân hơn 285 triệu đồng, còn gần 16 triệu đồng, Tuấn Anh mua bảo hiểm khi thực hiện hợp đồng vay.

Trong đó, có 7 hợp đồng giải ngân vào số tài khoản tên Nguyễn Tuấn Anh mở tại HDBank, 2 hợp đồng giải ngân vào số tài khoản tên Nguyễn Quốc Cường mở tại Vietcombank và một hợp đồng giải ngân vào số tài khoản tên Nguyễn Tuấn Anh mở tại Sacombank.

Xét hành vi của Nguyễn Tuấn Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tuấn Anh.

Đổ tội cho "người tình" không rõ nhân thân

Quá trình điều tra, Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm nhưng sau đó lại thay đổi lời khai không nhận đã làm 10 hồ sơ giả chiếm đoạt tiền của Công ty VPB FC mà đổ cho "người tình" là người thanh niên tên Tài.

Đến ngày 1/7/2020, Tuấn Anh tiếp tục thay đổi lời khai thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty VPB FC nhưng Tuấn Anh chỉ giúp Tài chụp ảnh chân dung của mình, Nguyễn Hữu Chí và Nguyễn Thanh Hoàng để làm hồ sơ vay.

Khi nhận được số điện thoại và mã OTP do Tài cung cấp, Tuấn Anh chỉ đăng nhập vào ứng dụng Snap và chụp ảnh chân dung, các thao tác còn lại đều do Tài thực hiện.

Đối với số tiền vay của 10 hợp đồng, Tuấn Anh chỉ chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, Tuấn Anh trực tiếp rút 30 triệu đồng tại HDBank, số còn lại Tuấn Anh nhờ bạn ở Cái Bè (Tiền Giang) rút dùm.

Đối với số tiền giải ngân vào số tài khoản tên Nguyễn Quốc Cường mở tại Vietcombank và một hợp đồng giải ngân vào số tài khoản tên Nguyễn Tuấn Anh mở tại Sacombank đều do Tài chiếm đoạt vì trong thời gian quen nhau, Tuấn Anh có đưa thẻ ATM và mật khẩu cho Tài sử dụng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ do Công ty VPB FC cung cấp và kết quả tra cứu thông tin tại các số tài khoản nhận tiền cùng lời khai của Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Hữu Chí và Nguyễn Quốc Cường, đủ căn cứ kết luận Tuấn Anh chính là người đã làm 10 hồ sơ giả để vay và chiếm đoạt tiền của Công ty VPB FC.

Đối với người thanh niên tên Tài, Tuấn Anh cho biết: Tuấn Anh quen Tài qua mạng xã hội Blude (dành cho những người nam đồng tính) từ Tết Nguyên đán 2018 và 2 người có gặp nhau, đến khách sạn ngủ vài lần nhưng Tuấn Anh không có thông tin hình ảnh, cũng không biết họ tên, địa chỉ của Tài.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại những địa chỉ khách sạn do Tuấn Anh cung cấp nhưng không xác định được đối tượng tên Tài.

Do đó, không có cơ sở xác định Tài tham gia thực hiện hành vi lừa đảo cùng Tuấn Anh nên Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm về hậu quả đã gây ra.

Đối với Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thanh Hoàng, qua làm việc đều khai nhận: Khi Công ty VPB FC chạy thử ứng dụng Snap, các nhân viên có sử dụng điện thoại chụp hình chân dung qua lại để thực tập nên Tuấn Anh có được ảnh của Chí và Hoàng.

Việc Tuấn Anh sử dụng hình ảnh của Chí và Hoàng làm hồ sơ vay tiền, 2 người không biết. Còn Nguyễn Quốc Cường khai: Khoảng tháng 5/2019, Cường có cho Tuấn Anh mượn thẻ ATM mở tại Vietcombank và cung cấp mật khẩu để Tuấn Anh rút tiền. Cường không biết việc Tuấn Anh sử dụng tài khoản và ảnh chân dung của mình để làm hồ sơ vay.

Tuấn Anh cũng khẳng định Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Quốc Cường không biết và không liên quan đến việc Tuấn Anh làm 10 hồ sơ giả để vay và chiếm đoạt tiền của Công ty VPB FC nên không có căn cứ xử lý Chí, Hoàng và Cường.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 30/9/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long nhận định: Hành vi của Nguyễn Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài đã dùng thủ đoạn gian dối làm giả CMND chiếm đoạt tài sản của Công ty VPB FC.

Tuấn Anh thực hiện hành vi phạm tội với tình tiết tăng nặng là “từ 2 lần trở lên” và nhiều lần thay đổi lời khai, đến nay vẫn không nhận tội.

Tuy nhiên, do Tuấn Anh đã bồi thường xong 340 triệu đồng (trong đó có hơn 38 triệu đồng là nợ quá hạn) cho Công ty VPB FC nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Tuấn Anh 3 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm 6 tháng tù giam tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt buộc Tuấn Anh phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù giam.

Theo baovinhlong.com.vn