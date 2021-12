Nhận “ship” 2 bánh heroin để lấy 10 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xác định Giàng A Quả (SN 1991), đối tượng nghiện hút “thâm niên” có liên quan đến một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép lớn.

Giàng A Quả bị bắt giữ cùng tang vật.

Đến khoảng 8h ngày 6/12 tại thôn Nậm Van (xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn), Công an huyện Văn Bàn phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đã bắt giữ Giàng A Quả cùng tang vật là 2 bánh heroin.

Tại cơ quan Công an, Giàng A Quả khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã nhận vận chuyển heroin cho một đối tượng (không rõ danh tính) với tiền công 10 triệu đồng. Hiện Công an huyện Văn Bàn đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo cand.com.vn