Nhân chứng cứu hơn 40 người bơi sông chạy trốn: Mình cứu dân mình trước

Ðại tá Ðinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal (Campuchia) để làm rõ vụ việc người lao động tháo chạy khỏi casino. “Hiện còn 11 người không có giấy tờ vẫn đang kẹt lại. Phía công an nước bạn hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta đưa công dân về nước”, Ðại tá Nơi cho biết.