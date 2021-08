Tường nhà 'há miệng' nguy cơ đổ sụp: Sẽ thuê đơn vị đo rung chấn do mỏ đá, xác định nguyên nhân nứt nhà

Theo lãnh đạo Nhà máy xi măng sông Lam, việc nứt nẻ nhà dân ở xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) là đúng thực tế, nếu nguyên nhân xảy ra do hoạt động khai thác đá thì công ty phải đền bù cho người dân.

Liên quan đến tình trạng hàng chục nhà dân ở xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị nứt nẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống do hoạt động khai thác đá nguyên liệu, trao đổi qua điện thoại với PV Infonet, ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc Nhà máy xi măng sông Lam cho biết, đại diện nhà máy đã đi kiểm tra và xác nhận phản ánh của người dân có hiện tượng nứt nẻ là đúng thực tế.

Về giải pháp, vị này cho biết Công ty đã gửi công văn đề nghị xã và huyện phối hợp để thuê đơn vị đo rung chấn nhằm xác định nguyên nhân. Nếu việc nứt nẻ nhà cửa xảy ra là do hoạt động khai thác đá thì Công ty phải đền bù cho người dân.

“Tôi cũng đã về làm việc với xã đó (xã Thịnh Thành – PV). Trong lúc huyện báo với tỉnh, rồi tỉnh phân công cho Sở, ngành xử lý mất khá nhiều thời gian thì xã phát văn bản. Chúng tôi cùng với xã và huyện sẽ phối hợp với nhau để thuê đơn vị tư vấn độc lập về làm việc cho khách quan. Nếu trong tuần tới xã và huyện trả lời thống nhất thì sẽ thuê về để làm”, ông Thành nói.

Về việc này, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho hay, UBND huyện đã 2 lần gửi văn bản gửi lên UBND tỉnh Nghệ An và các Sở, ngành chức năng để xử lý vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

“Chúng tôi lên kiểm tra, chỉ ghi nhận có hiện tượng nứt nẻ, sụt lún nhà của người dân, còn nguyên nhân cụ thể như thế nào thì huyện đang đề nghị Sở Xây dựng, Sở TN&MT và đơn vị chức năng về giám định”, ông Dương thông tin thêm.

Trước đó, vào ngày 14/8, trong bài viết “Tường nhà 'há miệng', khói bụi bao trùm, nguy hiểm rình rập cả làng gần mỏ đá”, Infonet đã phản ánh việc hàng trăm hộ dân xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bức xúc bởi khói bụi, tiếng ồn, rung chấn… từ mỏ đá vôi nguyên liệu của Công ty cổ phần xi măng sông Lam (thành viên thuộc Tập đoàn The Vissai). Hàng chục nhà cửa, công trình của các hộ dân bị nứt nẻ nghiêm trọng, khiến nhân dân vô cùng bất an.

“Mùa mưa lũ sắp đến, mà nhà ở của nhiều hộ dân thì có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, không đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, có giải pháp trước mùa mưa lũ năm 2021 để đảm bảo an toàn, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành chia sẻ lo lắng.

Tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương, UBND huyện Yên Thành cũng đã kiểm tra, xác định tình trạng nhiều công trình nhà ở của các hộ dân xóm Hồng Thịnh (gần khu vực mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng của Nhà máy xi măng sông Lam) bị rạn nứt là có thật và có nguy cơ gây mất an toàn đối với tính mạng, tài sản của người dân.

UBND huyện Yên Thành đã đề nghị Công ty cổ phần xi măng sông Lam thực hiện công khai kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc đo rung chấn nổ mìn để địa phương, cộng đồng dân cư biết, giám sát; trước mắt xem xét việc điều chỉnh khối lượng sử dụng vật liệu nổ trong hoạt động nổ mìn, hạn chế phát sinh rung chấn.

