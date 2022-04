Nguyên Chủ tịch Công ty lâm nghiệp Ea Kar bị tuyên phạt 5 năm tù

Ông Nguyện Hồng Mạnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên 5 năm tù giam. Trước đó, VKSND đề nghị mức án 9 - 10 năm tù.

Ngày 14/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 9 bị cáo là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Hồng Mạnh, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty bị tuyên phạt 5 năm tù. Phan Văn Đức, nguyên Phó giám đốc nhận bản án 4 năm 6 tháng tù.

Trước khi nhận bản án, bị cáo Nguyễn Hồng Mạnh bị VKSND đề nghị mức án 9 - 10 năm tù; còn Phan Văn Đức bị VKSND đề nghị 8 - 9 năm tù. Như vậy tòa án đã tuyên phạt 2 bị cáo này dưới khung so với VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị.

7 bị cáo còn lại cũng lãnh mức án từ 2 năm đến 4 năm tù, dưới khung mà VKSND đề nghị.

Trước đó vào ngày 18/8/2019, Công an huyện Ea Kar phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng khai thác trái phép 6 cây gỗ trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý bảo vệ.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện thêm nhiều vị trí rừng bị khai thác trái phép đồng thời phát hiện từ năm 2015 đến 2019 công ty này để mất hơn 303 ha rừng, với gần 29.000m3 gỗ, thiệt hại hơn 29,4 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, phía VKSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng trong khi các cấp, các ngành của tỉnh đang thực hiện nhiều kế hoạch để bảo vệ và trồng rừng nhằm gia tăng độ che phủ thì những bị cáo này được nhà nước giao quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng tự nhiên đã có sẵn lại không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao.

Việc thiếu trách nhiệm này dẫn đến tình trạng rừng tại đơn vị này liên tục bị khai thác trái phép làm giảm độ che phủ của rừng.

Cũng tại phiên tòa này, phía đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chưa yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại số tiền hơn 29 tỉ đồng.

Infonet đã có nhiều bài phản ánh về tình trạng phá rừng tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã xảy ra trong một thời gian dài nhưng phía đơn vị chủ rừng không có biện pháp đề ngăn chặn hoặc ngăn chặn nửa vời khiến rừng ở Công ty lâm nghiệp Ea Kar bị tàn phá nặng nề, gây bức xúc dư luận.

