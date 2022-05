Sát hại bạn gái vì không chịu đi nhà nghỉ

Luân tìm đến nơi làm việc của chị X. và rủ bạn gái đi nhà nghỉ nhưng cô gái sinh năm 2.000 từ chối. Nghi phạm sau đó dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi tẩu thoát.

Chiều 11/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bàn giao Lê Văn Luân (35 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt (ảnh công an cũng cấp).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 18h30’, ngày 10/5, tại khu vực thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Cốc San và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng vây bắt thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, có HKTT tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - kẻ gây ra vụ giết người bất thành xảy ra tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 4/2022.

Trước đó, Lê Văn Luân có quan hệ yêu đương với chị Đ.T.X. (SN năm 2000, cùng trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đến năm 2021, chị X. xuống thành phố Hải Phòng mở tiệm Spa kinh doanh dịch vụ làm đẹp.

Đầu năm 2022, Luân cũng xuống thành phố Hải Phòng và ở chung với người yêu. Tuy nhiên, được một thời gian thì Luân thuê trọ ở chỗ khác do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng ngày 28/4, Lê Văn Luân tới Spa của chị X. và rủ người yêu đi nhà nghỉ nhưng chị từ chối.

Ngay sau đó, Luân dùng dao đe dọa, ép người yêu đi thì chị X hoảng sợ hô hoán. Thấy vậy, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay khiến chị X. gục xuống nền nhà, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Rất may, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Còn về phần Lê Văn Luân, sau khi đâm trọng thương người yêu, hắn đã bỏ trốn ở nhiều nơi như Hà Nam, Hà Nội rồi về thành phố Lào Cai.

Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng.

Với sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng phối hợp đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện ra nơi ẩn náu của Lê Văn Luân tại thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai và đã truy bắt thành công vào 18h30’ ngày 10/5.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Trường