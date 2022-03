Người vợ cắt 'của quý' của chồng lên tiếng: Uất ức vì con gái bị xâm hại cùng hành vi của gã chồng sau trận nhậu khuya

'Khoảng 23h40, tôi dậy đi vệ sinh ngó qua phòng chồng thấy anh ta nằm ngủ không mặc gì. Mọi thứ dồn nén từ chiều bỗng nổi lên, cộng thêm việc nhìn thấy 'cái đó' của chồng đã xâm hại con gái, tôi xuống dưới nhà cầm dao và cắt

Liên quan đến sự việc anh Nguyễn V.H. (29 tuổi, trú tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La - chồng chị N.) đi cấp cứu vì bị vợ cắt "của quý", cơ quan công an đã đưa con gái chị N. đi giám định để điều tra, làm rõ về hành vi của V.H.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng thu chiếc camera "giấu kín" ghi lại hình ảnh được cho là "chứng cứ buộc tội" với ông bố dượng.

Ngày 23/3, chia sẻ với PV, chị N. cho hay, bản thân trước khi đến với anh H. chị đã từng có 1 đời chồng. Năm 2016, chị N. cưới anh H., hiện có với nhau 2 người con chung.

Chị N. cũng cho biết, qua vụ việc, bản thân rất ân hận, những ngày qua chị không thể ngủ vì thấy hành vi của mình quá bồng bột.

Một ca phẫu thuật tại bệnh viện

Kể lại lý do gây ra sự việc đau lòng, chị N cho hay, gần đây chị phát hiện con gái riêng có những biểu hiện bất ổn về tâm lý như ít nói, tâm trạng không vui, đêm ngủ hay giật mình, nhiều lần hỏi con nhưng bé ngại ngùng, không nói lý do.

Sâu chuỗi lại các vấn đề, chị N nghĩ chồng có những vấn đề bất thường, ngày 18/3, chị quyết định mua camera "giấu kín" về đặt ở đầu giường.

Theo chị N., khoảng 14h cùng ngày, kiểm tra dữ liệu thì phát hiện chồng xâm hại tình dục con gái riêng là cháu T. (15 tuổi, hiện đang học lớp 9).

"Tôi đã thu thập hình ảnh, đã dự tính trình báo công an, do quá bực tức, uất hận nhưng nghĩ sự việc vào ngày cuối tuần công an chưa thể giải quyết ngay nên tôi quyết định để đến đầu tuần mới trình báo công an. Tối hôm đó chồng tôi sang nhà người bạn uống rượu, khoảng 23h đêm mới về lúc này tôi vẫn còn tức nên mỗi người một giường", chị N. kể.

Chị N nói thêm: "Khoảng 23h 40 phút, tôi dậy đi vệ sinh ngó qua phòng của chồng thì thấy anh ấy nằm ngủ không mặc gì. Lúc này, mọi thứ dồn nén trong đầu từ chiều bỗng nổi lên, cộng thêm việc nhìn thấy "cái đó" của chồng đã xâm hại con gái nên tôi xuống dưới nhà cầm dao và cắt.

Cắt đứt xong tôi hoảng quá cầm luôn "cái đó" bỏ chạy tới công an xã để đầu thú. Chạy đến công an, tôi không nhớ đã vứt "cái đó" ở đâu do quá hoảng sợ...bây giờ nghĩ lại tôi rất ân hận", chị N. thuật lại.

Vụ vợ nửa đêm cắt “của quý” của chồng trẻ nghi dâm ô con gái: Người vợ có bị coi là phạm tội? Nếu hành vi của người chồng đúng sự thật (dâm ô con riêng của vợ) khiến vợ phải ra tay cứu con gái thì cần thiết phải xử lý hình sự. Còn người vợ cắt “của quý” nếu gây tổn hại sức khỏe trên 11% có thể bị xử lý

Người vợ thủ dao cắt “của quý” của chồng trẻ lúc nửa đêm Nghi ngờ chồng xâm hại con gái riêng, chị N. âm thầm lắp camera ở đầu giường con gái để theo dõi và phát hiện hành vi đồi bại. Người phụ nữ 36 tuổi đã dùng dao cắt "của quý" của gã chồng trẻ ''dê xồm''.

Theo Pháp luật và bạn đọc