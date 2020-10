Mẹ ngã quỵ chờ đón thi thể con bị nạn ở Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337

Như đã thông tin, đến 14h30 chiều nay (19/10), lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 22 cán bô, chiến sĩ trong vụ sạt lở đất ở Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hàng chục xe cứu thương đã đưa thi thể các nạn nhân về Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) trước sự xót thương của hàng trăm người dân.

Đoàn xe cứu thương đưa thi thể các chiến sĩ về Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị ở TP Đông Hà.

Lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp. Tuy nhiên, 2 nạn nhân mắc kẹt trong khối lượng lớn bê tông, đất đá nên việc đưa ra gặp nhiều khó khăn.

Trong số các nạn nhân, có những chiến sĩ còn rất trẻ tuổi, vẫn còn đó những ước mơ dang dở, những lời hứa hẹn với người thân chưa thể thực hiện.

Sau khi nhận được thông tin, anh Lê Văn Bằng (trú tỉnh Hà Tĩnh, anh trai chiến sĩ Lê Hữu Trà) và gia đình tức tốc từ quê đến hiện trường ở Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với hy vọng em trai sẽ an toàn, nhưng những hy vọng nhỏ nhoi ấy đã không còn khi chiến sỹ Trà đã ra đi mãi mãi, để lại 2 con nhỏ.

“Bây giờ gia đình đến Quảng Trị đón em ấy trong hoàn cảnh đau buồn quá”, anh Lê Văn Bằng nói trong nước mắt.

Tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà), lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, bà Lương Thị Lý (mẹ của chiến sĩ Lương Thế L.) kể: “Ngày nào L. cũng gọi về nhà tôi nhưng hai ngày nay thì đã không còn nghe giọng nói thân quen đó nữa. Bố đi làm xa, ở nhà chỉ còn mẹ con nương tựa vào nhau. Cách đây 8 tháng, con quyết định nhập ngũ để rèn luyện bản thân, nhưng ai ngờ....".

Cũng theo bà Lương Thị Lý, từ khi có dịch bệnh đến thiên tai bão lụt thì đã 4 tháng qua 2 mẹ con không gặp nhau. “Mỗi lần gọi về cho tôi, con nói muốn đi học lái xe để kiếm việc làm ổn định sau khi ra quân và do bố đi làm ăn xa nên con muốn thay bố chăm sóc tôi”, bà Lương Thị Lý nói trong nước mắt.

Nhìn dòng xe cứu thương đi vào, bà Phan Thị Quý (quê ở Nghệ An, mẹ chiến sĩ Lê Cao C.) khóc lớn gọi con: “Con ơi, con hứa về thăm mẹ và vợ, sao không giữ lời, mẹ đến đơn vị con đây rồi, về đi con”. Tiếng gọi xé tâm can của người mẹ khiến bao người không ngăn được nỗi xót xa, trào dâng nước mắt.

Đưa thi thể các chiến sĩ rời khỏi hiện trường vụ sạt lở

Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà), nơi lực lượng chức năng đưa các chiến sĩ hy sinh về.

Người thân khóc nghẹn chờ nhận dạng thi thể ở Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà).

Một người mẹ ngã quỵ trước sự ra đi bất ngờ của con trai.

Hà Oai