Vụ nhét giẻ vào mồm cháu bé 1 tuổi: Tội hành hạ người khác bị xử thế nào?

Sáng 1/7, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Cơ quan Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Vụ việc xảy ra ngày 6/4, tại trường mầm non Sao Việt, địa chỉ tại số nhà 56 đường Trần Thủ Độ, thuộc địa bàn tổ 8, phường Tiền Phong, TP Thái Bình".

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Về đối tượng nhét giẻ vào mồm cháu bé, cơ quan Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV về vụ án này, luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ trong lớp mầm non đã dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng, sau đó dùng tay giữ khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa, kêu khóc khản tiếng.

Bé trai 11 tháng tuổi ở Thái Bình bị cô gái ở lớp mầm non nhét giẻ vào miệng, giữ chặt tay. (Ảnh cắt từ clip)

Qua hình ảnh này, có thể nhận định hành vi của người phụ nữ có dấu hiệu của hành hạ người khác. Việc nhét giẻ rất chặt vào miệng, dùng tay giữ cháu bé thực tế có thể không để lại thương tích gì. Tuy nhiên, những hành động này sẽ gây ra tâm lý sợ hãi, đau đớn về thể xác và cả tinh thần".

Theo luật sư Phạm Thị Thu Hà, "cháu bé chỉ mới 11 tháng tuổi, khi được gửi ở Trường mầm non Sao Việt thì đã phát sinh mối quan hệ lệ thuộc đối với giáo viên phụ trách ở đây.

Với độ tuổi này, cả nhận thức và hành vi của cháu bé đều chưa hoàn chỉnh, do đó các sinh hoạt nuôi dạy trong thời gian ở lớp phụ thuộc hết vào người trông trẻ, giáo viên mầm non.

Do đó, hành vi nhét giẻ vào mồm, ghì chân tay cháu bé đã có dấu hiệu của tội hành hạ người khác”, nữ luật sư phân tích vụ việc.

Theo luật sư Phạm Thị Thu Hà, Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định rất rõ như sau: Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Còn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm: Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.

"Do đó, khi xác định được bị can và tiến hành điều tra cụ thể, người thực hiện hành vi nêu trên có thể đối mặt với mức phạt tù lên đến 3 năm", luật sư nêu quan điểm.

