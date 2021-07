Người Nghệ An ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê thế nào?

Từ 9h ngày 23/7, công dân Nghệ An có nhu cầu trở về quê có thể đăng nhập vào website chính thức do Sở TT&TT tỉnh này quản lý để đăng ký.

Sáng 23/7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nghệ An ra mắt website http://dangkyveque.nghean.gov.vn để hỗ trợ công dân tỉnh Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương nơi cư trú.

Giao diện chính của trang đăng ký công dân về quê.

Theo đó, bắt đầu từ 9h ngày 23/7, công dân có nhu cầu trở về quê đăng nhập vào website này, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, đăng ký điểm đón, phương tiện vận chuyển, địa điểm cách ly, địa điểm về sau khi cách ly.

Theo nội dung Kế hoạch 396/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, nhóm đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm; người mắc kẹt do thăm thân, công tác; học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An, ông Nguyễn Bá Hảo cho hay, đây là website duy nhất và chính thống của tỉnh Nghệ An để công dân đăng ký về quê.

Bảo Trâm