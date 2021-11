Người Hà Nội trùm áo ấm, lên tàu trên cao đi làm đầu tuần

Chị Nguyễn Hương (26 tuổi) ở TP.HCM ra Hà Nội thăm người thân, hôm nay đã hết thời gian cách ly, chị định sang nhà bạn chơi nhưng do trời rét đột ngột nên phải chờ đến trưa chị mới dám ra đường. "Thời tiết mùa đông ở ngoài này khác hẳn so với trong Sài Gòn, nhiệt độ thường từ khoảng 28 độ C trở lên. Ngày hôm nay nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn 15 độ C nên tôi chưa quen, nhưng cũng thấy rất thích không khí khác biệt thế này".