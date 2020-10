Quảng Nam: Người dân đưa bao cát, thùng dầu lên mái nhà chống bão số 9

Chiều 26 và đến sáng 27/10, người dân tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu chèn những bao cát lớn để gia cố mái tôn.

2 ngày qua, hệ thống loa phát thanh ở phường, xã trên địa bàn tỉnh liên tục phát bản tin báo bão và khuyến cáo người dân chằng chống nhà cửa.

Nghe tin bão cường độ mạnh sắp đổ bộ, anh Lê Phước Lý đưa hàng chục thùng dầu nhớt lên mái nhà rồi bơm nước vào trong để chèn phần mái.

Các túi ni lon loại lớn được đưa lên mái nhà, bơm nước để giữ mái nhà khỏi bị gió lớn thổi bay.

Những cành cây lớn được cưa bỏ, phòng trường hợp bão làm ngã đổ đè vào nhà dân hay người đi đường.

Ở một số nơi người dân dùng thùng xốp cỡ lớn rồi bơm nước vào để chèn mái nhà.

Người dân còn dùng dây thép, dây thừng gia cố nhà cửa, hạn chế bão làm tốc mái.

Anh Đoàn Văn Vương cho hay, nghe tin bão sắp đổ bộ, từ chiều 26 đến sáng 27/10, anh phải nghỉ làm về nhà dùng dây thừng chằng chống nhà cửa.

“Hôm qua đến giờ gia đình tôi thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết. Nghe thông tin cơn bão này rất mạnh nên ai cũng lo lắng”, anh Vương nói.

Ngoài những bao tải cát, túi ni lon được bơm đầy nước, lốp xe tải cũng được tận dụng dùng để chèn mái tôn.

Người dân dán băng keo vào cửa kính nhằm hạn chế một phần tác động của gió, tránh bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.

Công việc chằng chống nhà cửa đang được người dân Quảng Nam thực hiện khẩn trương, gấp rút trước khi bão số 9 đổ bộ vào sáng 28/10.

Tin mới nhất về bão số 9

Theo bản tin mới nhất về cơn bão số 9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 660km, cách Quảng Nam 550km, cách Quảng Ngãi 500km, cách Phú Yên 450km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Sơn Tùng