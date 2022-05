Hà Nội: Người đàn ông rơi từ khách sạn xuống đường tử vong chưa rõ nguyên nhân

Chiều 18/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 6 khách sạn xuống phố Hoàng Ngân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h50 ngày 18/5, người dân hoảng hốt phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 6 của khách sạn M.B xuống phố Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Trước đó, người dân nghe thấy một tiếng động mạnh trong ngõ 71 Nguyễn Thị Định (đây là mặt sau của khách sạn M.B.), khi chạy ra thì nhiều người hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động liền báo cơ quan chức năng.

Một lãnh đạo phường Trung Hòa cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường khẩn trương tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan công an quận. Khi nhận được thông tin, Công an quận đã cử cán bộ tới hiện trường để khám nghiệm tử thi”.

Một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy thông tin, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc; danh tính nạn nhân vẫn đang được làm rõ, khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí sau.

Sông Yên