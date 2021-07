Tài xế xe ôm đâm chết hàng xóm, có dấu hiệu trầm cảm

Tài xế xe ôm dùng hung khí đâm tử vong người hàng xóm đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau khi xảy ra vụ án. Ban đầu cơ quan công an xác định hung thủ có đấu hiệu trầm cảm.

Chiều 23/7, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào sáng 22/7.

Theo nguồn tin này, nạn nhân trong vụ án sinh năm 1976; còn hung thủ hành nghề xe ôm, sinh năm 1969. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, hung thủ có dấu hiệu trầm cảm, đã dùng hung khí đâm chết nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng.

Về thông tin dư luận cho rằng nạn nhân trong vụ án là công an, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định: “Nạn nhân không phải là công an quận, cũng không phải là công an phường trên địa bàn quận”.

"Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ nên chưa tiết lộ danh tính nạn nhân cũng như hung thủ. Khi có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thông tin với báo chí", nguồn tin cho hay.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, vụ việc xảy ra sáng 22/7 trên đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm; người đàn ông sinh năm 1979 bị hàng xóm dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận tin báo, công an sở tại đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nghi phạm gây án hành nghề chạy xe ôm, đã bị bắt giữ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Sông Yên