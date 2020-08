Hà Nội: Người đàn ông bị ‘xe rùa’ rơi trúng, quên luôn tên tuổi, địa chỉ nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 sáng 3/8, tại ngõ 2A phố Văn Cao (phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), trong lúc đang đi bộ trong ngõ, một người đàn ông bất ngờ bị một chiếc xe rùa (xe cút-kít) từ tầng 5 một công trình đang thi công rơi trúng người.

Công trình này là một ngôi nhà đang cải tạo. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều công nhân đang làm việc bên trong ngôi nhà.

Được biết, sau khi bị chiếc xe rơi trúng, người đàn ông vẫn tỉnh và ngồi dậy được trước cửa ngôi nhà đang thi công nhưng khi mọi người hỏi thăm thì người này không nhớ tên tuổi và địa chỉ nhà mình.

Chiếc ‘xe rùa’ rơi từ tầng 5 xuống, trúng vào một người đàn ông đang đi bộ trong ngõ. (Ảnh: CAND)

Người dân xung quanh đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng, đồng thời đưa người đàn ông gặp nạn đi cấp cứu.

Theo Soha, một nam công nhân đang làm việc tại công trình chia sẻ: “Đang trát trần nhà ở tầng 4, tôi nghe thấy tiếng rầm. Sau đó, mọi người bên dưới hô hoán có người bị xe rùa rơi trúng. Tôi chạy ra nhìn xuống dưới thì thấy người đàn ông bị xe rùa rơi trúng vẫn còn tỉnh, đang ngồi dậy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc ‘xe rùa’ trên tầng 5 không chở vật dụng gì, chỉ có mỗi xe không. Không rõ do bất cẩn hay thế nào mà công nhân đang làm việc trên tầng 5 lại làm rơi chiếc xe xuống đất”.

Theo CAND, Công an phường Thuỵ Khuê ghi nhận thợ xây công trình đã cẩu xe và tải gạch từ dưới lên bằng dây kéo, không dùng máy chuyên dụng.

Trước đó, có một số thông tin cho rằng khi công nhân dùng máy cẩu (máy chuyên dụng) đưa xe lên thì bị đứt cáp làm chiếc xe rơi xuống.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tại Hà Nội đã từng có nhiều vụ tai nạn xảy ra bất ngờ do các đơn vị thi công không che chắn công trình cẩn thận, làm rơi vật liệu rơi cốp pha, sập giàn giáo, đổ bê tông, rơi thanh sắt, hoặc đứt cáp cần cẩu,… không đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh, thậm chí có vụ việc đã dẫn tới hậu quả thương tâm.

Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức thi công xây dựng công trình mà không thực hiện che chắc hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh sẽ bị xử phạt hành chính và phải bồi thường cho người bị nạn. Tuy nhiên, ở những vụ việc gây hiệu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng có thể sẽ tiến hành khởi tố vụ án và xử lý hình sự những chủ đầu tư, nhà thầu vô trách nhiệm, không đảm bảo các điều kiện về an toàn công trình, an toàn lao động.

PV (tổng hợp)