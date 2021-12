Bất ngờ nguyên nhân người đàn ông 52 tuổi sát hại 'người tình', ném thi thể nạn nhân xuống vực

Do cả hai đều đã có gia đình nên Vử trao tín vật đính ước cho bà M., hẹn nối duyên vào kiếp sau. Khi Vử đòi lại vật đính ước, bà M không trả nên 2 người xảy ra cãi cọ, xô xát...

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Vử (52 tuổi) về tội giết người, cướp tài sản.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Vử tới hiện trường vụ án.

Sau khi bị bắt, Vử khai nhận hành vi giết bà S.T.M. (45 tuổi, ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) rồi lấy tài sản của nạn nhân. Không chỉ vậy, người đàn ông 52 tuổi này cũng cho biết có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Tuy nhiên, do cả hai đều đã có gia đình nên Vử trao tín vật đính ước cho bà M., hẹn nối duyên vào kiếp sau. Đến trưa 9/12, Vử đi nhặt củi thì gặp bà M. Vử lúc này đòi lại vật đính ước nhưng nạn nhân không trả.

Ngay sau đó, cả 2 người xảy ra cãi cọ, xô xát và cùng ngã xuống một lối mòn cách vị trí ban đầu khoảng 5m. Sau đó, Vử lấy đá đập vào đầu nạn nhân, lục lọi đồ đạc, lấy ví tiền có hơn 10 triệu đồng của nạn nhân rồi ném thi thể xuống vực sâu.

Để tránh bị người nhà bà M. phát hiện, Vử phá hỏng điện thoại của bà M. và giấu chiếc ví rỗng ở gần hiện trường.

Sau khi gây án, bị can bỏ trốn đến nhà anh trai ở xã Tả Thàng (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Trên đường đi, Vử tìm nhặt lá ngón để về tự tử. Tối cùng ngày, bị can ăn lá ngón tử tự nhưng không chết do lấy nhầm lá khác. Lo sợ bị phát hiện, Vử bỏ trốn khỏi nhà anh trai.

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an các huyện Si Ma Cai và Bắc Hà bắt giữ được Vử.

Bắt người đàn ông đánh chết người, cướp tài sản, ném thi thể nạn nhân xuống vực Vử dùng đá tấn công bà M., sau đó lục soát tài sản rồi vứt xác người phụ nữ 45 tuổi xuống vực sâu. Hành vi tàn độc của kẻ sát nhân đã bị cơ quan công an phát hiện sau đó.

Sông Yên