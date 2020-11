Chồng bị khởi tố vì giết người khi giải cứu vợ

Ngày 20/11, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) để điều tra về tội Giết người.

Theo cảnh sát, trưa 15/11, một nhóm người đi ôtô 7 chỗ dừng trước quán cà phê nằm ven quốc lộ 53 ở xã Long An, huyện Long Hồ.

Những người này xông vào xịt hơi cay, khống chế nữ chủ quán là chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, vợ Giao) để đưa lên ôtô.

Bị can Trần Ngoại Giao. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Nghe tiếng vợ la hét, Giao lao ra giải cứu. Bị xịt hơi cay vào mặt, nghi phạm cầm thanh sắt đâm một người tử vong và làm 2 người khác thuộc nhóm bắt cóc bị thương

Sau đó, Giao đến trụ sở cảnh sát đầu thú. Những người liên quan đến nhóm bắt cóc cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Theo lời khai của nhóm bắt cóc, họ được bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, mẹ ruột của Hằng) thuê đến đưa nữ chủ quán cà phê về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Em trai Hằng cũng đi cùng nhóm bắt cóc. Sau khi xảy ra sự việc, em trai chủ quán cà phê bỏ trốn.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Anh Minh)

Được cảnh sát vận động, bà Chi và con trai đã ra đầu thú.

Theo người dân địa phương, gia đình bà Chi ở Vĩnh Long, sau đó chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giao và Hằng mới làm đám cưới khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, mối quan hệ này không được phía nhà gái ủng hộ.

Theo zingnews.vn