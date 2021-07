Giật túi xách lấy tiền chơi game, thanh niên kéo em trai sinh đôi vào vòng lao lý

Trên đoạn đường vắng, thấy bà N đi bộ đến gần chỗ của mình, Bảo giật lấy túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng chạy hướng ra ngõ 66 Võng Thị để tẩu thoát. Tối cùng ngày, đối tượng cướp giật bị công an bắt.

Sáng 20/7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Bảo và Đỗ Ngọc Khánh là em sinh đôi với Bảo (SN 2001; trú tại ngõ 460 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác trộm cắp mà có.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 10/7, cơ quan công an nhận được tin báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản, Chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các trinh sát hình sự quận phối hợp với Công an phường Bưởi nhanh chóng điều tra, truy bắt nghi phạm, mau chóng thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều tra, bắt giữ cặp anh em sinh đôi gây ra vụ cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản cách hiện trường xảy ra vụ án không xa. Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là: Đỗ Ngọc Bảo và Đỗ Ngọc Khánh là em sinh đôi với Bảo (SN: 2001; trú tại ngõ 460 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội).

Khi bị bắt, cả 2 khai nhận, do nghiện game, ma túy, lại không chịu làm ăn, để có tiền tiêu xài, Bảo thường lang thang trên địa bàn phường Bưởi để xin tiền người qua đường. Đến khoảng 7 giờ 10/7, Bảo đi từ nhà đến khu vực Võng Thị để xin tiền.

Đối tượng cướp tài sản tại cơ quan công an.

Đến khoảng 7h30’ cùng ngày, sau khi xin nhiều người nhưng không được, Bảo nhìn thấy bà Nguyễn H.N ở khu vực Làng Hồ (ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi), đi bộ một mình, trên tay cầm 1 túi xách.

Lúc này Bảo nảy sinh ý định cướp giật túi xách của bà N nhưng do xung quanh đông người nên Bảo không thực hiện được và tiếp tục đi lang thang. Đến khoảng 11h50’, Bảo đứng trú mưa tại trước nhà số 13, ngõ 66/10 phố Võng Thị thì gặp lại bà N đi về phía Bảo, tay cầm túi xách.

Nhìn xung quanh thấy vắng người, khi bà N đi bộ đến gần chỗ mình, Bảo giật lấy túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng chạy hướng ra ngõ 66 Võng Thị để tẩu thoát.

Đến đầu ngách 12/45 Võng Thị, Bảo thấy không có ai đuổi theo thì dừng lại. Đối tượng mở túi xách vừa giật được ra kiểm tra thì thấy trong túi xách có tiền, 1 điện thoại di động, thẻ căn cước công dân mang tên Nguyễn H.N và 1 tờ giấy (Bảo không rõ nội dung).

Bảo lấy tiền, điện thoại di động và thẻ căn cước công dân ra rồi vứt túi xách xuống đất. Sau đó, đối tượng tiếp tục chạy vào bên trong đình Võng Thị để trốn. Tại đây, Bảo lấy số tiền đã cướp giật được ra đếm, tổng số là 16.623.000 đồng rồi giắt vào cạp quần. Bảo lấy điện thoại ra kiểm tra thì xác định đó là 1 máy điện thoại iPhone màu vàng và bấm tắt máy.

Trốn tại đây đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Bảo về nhà và lên phòng ngủ tầng 2 thì thấy Đỗ Ngọc Khánh (em ruột của Bảo) ở trong phòng. Bảo lấy tiền vừa cướp giật được ra đếm lại thì Khánh nhìn thấy và hỏi: “Tiền ở đầu mà có?”. Bảo đáp: “Tao vừa lấy trộm được của một bà đi đường ở Đông Đô, lấy được tiền và điện thoại ở trong túi”. Khánh nói Bảo chia cho mình 7 triệu đồng trong tổng số tiền cướp giật được.

Bảo đồng ý chia tiền cho em trai, số tiền còn lại thì cất vào tủ quần áo. Với chiếc điện thoại cướp được, Khánh tháo sim, xóa ảnh và giữ điện thoại này.

Tối cùng ngày, Bảo bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đến ngày 11/7, Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với cặp sinh đôi này. Đến ngày 16/7, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Đỗ Ngọc Bảo bị khởi tố về tội cướp giật tài sản; còn Đỗ Ngọc Khánh bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan công an, 2 đối tượng chưa có tiền án. Bố mất sớm, 2 anh em ở với mẹ và bà. Từ bé đã thiếu sự kèm cặp, dạy dỗ của cha mẹ nên 2 anh em sớm nghiện game và ma túy, dẫn tới hành vi phạm pháp luật.

Chiều 19/7, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức trao trả tài sản cho bà Nguyễn H.N, bị hại trong vụ cướp giật tài sản.

Sông Yên