Sau khi dùng dao đâm con gái và bạn của con bị trọng thương, người đàn ông 42 tuổi ở xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) uống thuốc sâu để tự tử.

Nghi án cha giết con gái 17 tuổi và bạn trai của con rồi uống thuốc sâu tự tử

Sáng 5/7, một lãnh đạo UBND xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, một người nhập viện nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 4/7 tại gia đình anh Lê Đình Ng. (SN 1980, trú xóm 2, xã Bài Sơn, Đô Lương).

Vào khoảng thời gian trên, trong lúc nói chuyện thì giữa anh Ng. và con gái L.T.N. (17 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ngay sau đó, anh Ng. cầm dao rượt đuổi đâm con gái bị thương. Lúc này, nam thanh niên N.Q.A (19 tuổi, được cho là bạn trai của N., trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) chạy đến can ngăn thì cũng bị anh Ng. đâm trọng thương. Sau khi gây ra vụ việc, anh Ng. đã tự uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả N. và A. đã tử vong. Riêng anh Ng. vẫn đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện.

Hiện Công an huyện Đô Lương vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Trâm