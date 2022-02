Hà Tĩnh: Nghi án mẹ sát hại con trai gần 3 tháng tuổi

Theo đó, vào khoảng 6h10 ngày 5/2 (mùng 5 Tết), người thân phát hiện bé trai gần 3 tháng tuổi tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương nghi là do dao chém nên trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê phối hợp các lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tuy nhiên chị Lê Thị H. (SN 1983, trú xóm 11, xã Hương Giang, mẹ nạn nhân) không có mặt ở nhà nên tổ chức tìm kiếm.

Ngay sau đó, phát hiện chị H. đang có mặt ở khu vực cạnh bờ sông trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Theo người dân địa phương, những ngày gần đây, chị Lê Thị H. có dấu hiệu của bệnh tâm thần, trầm cảm sau sinh. Bước đầu xác định chị H. chính là người đã dùng dao sát hại con trai của mình.

Được biết, chồng chị H. là thôn trưởng, vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng đến nay mới có 2 người con trai. Bé đầu mới lên 4 tuổi, bé sau vừa chào đời gần 3 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

