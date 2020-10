Phát hiện 3 cha con tử vong trong rẫy sau gần 1 ngày mất tích

Sáng nay (3/10), lực lượng chức năng phát hiện anh Hứa Văn Khoa chết trong tư thế treo cổ ở rẫy. Tìm kiếm xung quanh, công an tiếp tục phát hiện 2 cháu bé (con anh Khoa) cũng đã tử vong, trên tay và cổ có vết cắt.

Chiều 3/10, ông Trần Thái Châu, Chánh văn phòng UBND huyện Krông Nô cho biết, đã nhận được báo cáo của của Công an huyện này về trường hợp 3 người tử vong trong chòi rẫy được phát hiện sáng cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo của Công an huyện Krông Nô, vào khoảng 17h ngày 02/10, Công an xã Nam Xuân đã nhận được tin báo của ông Hứa Nguyên Tài (SN 1960, dân tộc Nùng, trú thôn Sơn Hà, xã Nam Xuân) với nội dung: Trưa ngày 02/10, con trai ông là Hứa Văn Khoa (SN 1984, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân) chở 2 con là Hứa Nguyễn Hiếu Nhân (SN 2011) và Hứa An Tường (SN 2013) đi từ nhà ông về và sau đó không rõ tin tức.

Công an xã Nam Xuân đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm, đến 8h30 sáng nay phát hiện anh Hứa Văn Khoa đã chết trong tư thế treo cổ ở rẫy thuộc thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân.

Tìm kiếm xung quanh, công an tiếp tục phát hiện 2 cháu Hứa Nguyễn Hiếu Nhân và Hứa An Tường đã tử vong, trên tay và cổ có vết cắt.

Theo ông Huỳnh Long Quốc, Bí thư xã Nam Xuân, đến chiều nay, công an vẫn đang kiểm tra tại hiện trường, thi thể các nạn nhân chưa đưa về nhà.

“Gia đình nạn nhân bình thường không thuộc diện khó khăn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra nên chúng tôi chưa nắm được”, ông Quốc thông tin.

Được biết, anh Khoa là thợ sửa xe máy, còn vợ là một giáo viên mầm non công tác ở xã Nam Xuân, 2 cháu nhỏ đang đi học.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang thực hiện công tác khám nghiệm tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Hải Dương