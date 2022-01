Vượt 300km xuống Thủ đô cắm hoa lan vụ Tết, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

icon

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nhật Linh (SN 1994, trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.