Vận động viên boxing 16 tuổi chết trong tư thế treo cổ ở nhà thi đấu

Một nam vận động viên boxing chết trong tư thế treo cổ tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An.

Thông tin được ông Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) cho biết ngày 21/9.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: DH)

Sự việc xảy ra lúc 13h30 ngày 21/9. Thời điểm đó, nhiều người đến mở cửa để vào học thì phát hiện học viên Phạm Huy H. (SN 2004, quê ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chết trong tư thế treo cổ. H. đang theo học môn boxing tại trung tâm này.

Nhận tin báo, Công an TP Vinh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi khám nghiệm xong, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Theo vtc.vn