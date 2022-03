Triệt phá nhóm 'đạo chích' kéo xe lôi đi trộm gỗ, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng

Chỉ trong hơn 2 tháng, nhóm ''đạo chích'' đã gây ra hàng loạt vụ trộm gỗ quý trên địa bàn các huyện ở Nghệ An, ước tính tài sản thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Hàng chục tấm gỗ lim, đinh hương, sến… được thu giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm “siêu trộm” gồm: Nguyễn Văn Thông (SN 1997), Trần Văn Quyền (SN 1995), Nguyễn Văn Đức (SN 1995) và Hà Văn Sơn (SN 1979), cùng trú tại xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm gỗ trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, đến ngày 20/3, Ban chuyên án đã bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thông, Trần Văn Quyền và Nguyễn Văn Đức.

Cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Hà Văn Sơn, là người tiêu thụ số gỗ do nhóm Thông, Quyền, Đức trộm cắp được. Tiến hành khám xét nhiều nơi, Ban chuyên án thu giữ 100 tấm gỗ gồm lim, đinh hương, sến, gõ đỏ…

Ổ nhóm 4 đối tượng bị bắt giữ.

Với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya vắng, nhóm siêu trộm này đã sử dụng xe máy kéo theo xe lôi đi dọc địa bàn các huyện từ Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành để trộm gỗ của người dân để ven đường hoặc tại các xưởng sản xuất gỗ.

Sau khi lấy trộm thành công, nhóm đối tượng đem bán cho Hà Văn Sơn để lấy tiền tiêu xài.

Chỉ tính từ tháng 1/2022 đến nay, các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm gỗ tại địa bàn 3 huyện nói trên. Ước tính tài sản thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm