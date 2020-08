Nghệ An: Thưởng nóng vụ án giết người tạo hiện trường giả và triệt phá băng cướp 10XX

Sau khi giết người, Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã tạo dựng hiện trường giả của một vụ tai nạn giao thông để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích phá thành công chuyên án 820C, triệt xóa 2 ổ nhóm cướp tài sản trên địa bàn TP Vinh và các huyện lân cận, đồng thời, điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại TX Thái Hòa.

Ngày 21/8, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông chết người trên địa bàn, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Địa điểm nơi nam thanh niên giết người rồi tạo dựng hiện trường giả.

Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 21/8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu H. (SN 1984, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) tử vong ở khu vực trước cổng Trường Tiểu học phường Quang Phong trong tư thế bị xe máy đè lên người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận thấy có nhiều dấu vết bất thường trên thân thể nạn nhân và khẳng định đây là vụ án hình sự.

Đến khoảng 20 giờ ngày 21/8, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác để truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú cùng địa phương) khi đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn (huyện Đô Lương).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng không thừa nhận mình là người gây ra cái chết đối với anh H. Tuy vậy, sau nhiều giờ đấu tranh, xét hỏi, đến 4 giờ ngày 22/8, đối tượng Thủy đã thừa nhận mình là thủ phạm ra tay sát hại nạn nhân.

Theo đó, do có mâu thuẫn cá nhân nên vào tối 20/8, nạn nhân và hung thủ có to tiếng dẫn đến xô xát với nhau, quá trình đó, Thủy đã dùng 1 cán xẻng đánh vào đầu anh H. khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, gây án xong, đối tượng đã tạo dựng hiện trường giả của vụ tai nạn giao thông, bằng cách kéo nạn nhân ra khu vực trước cổng trường Tiểu học phường Quang Phong (thị xã Thái Hòa) rồi lấy xe máy ngã đè lên người của nạn nhân.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an Nghệ An trao thưởng cho các lực lượng phá án

Cũng trong thời gian này, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh và Công an các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, TX Cửa Lò đã phối hợp phá thành công chuyên án 820C, triệt xóa 2 ổ nhóm gồm 13 đối tượng về hành vi cướp tài sản, thu giữ 5 xe máy là phương tiện dùng gây án và nhiều dao, kiếm các loại. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 23 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP Vinh, TX Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, gây thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Ghi nhận thành tích điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại TX Thái Hòa và của Chuyên án 820C, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định thưởng 60 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh thưởng 15 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án.

Bảo Trâm