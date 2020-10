Nghệ An: Sơ tán hàng trăm hộ dân vùng ngập sâu và sạt lở

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rất to, nhiều nơi ngập nặng. Hiện các cơ quan chức năng đã khẩn trương di dời gần 180 hộ dân trước nguy cơ sạt lở.

Sáng 30/10, ông Tưởng Đăng Hào – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, do trời mưa lớn, một số khối trên địa bàn bị ngập. “Trong đêm qua (29/10), chúng tôi đã huy động lực lượng chức năng giúp nhiều hộ dân sơ tán đến nơi an toàn”, ông Hào cho biết thêm.

Trời vẫn đang mưa lớn, nhiều địa phương ở Nghệ An đứng trước nguy cơ ngập nặng.

Trong khi đó, tại xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương), chính quyền địa phương cũng đã gấp rút di dời 2 hộ dân trú tại xóm Nguyệt Đổng trước nguy cơ sạt lở.

“Đây là 2 gia đình có con nhỏ, nhà gần mép núi, sau khi xuất hiện vết nứt, chúng tôi đã vận động, đồng thời di dời 2 hộ đến nơi an toàn, tránh nguy cơ sạt lở”, ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết thêm.

Những đồ có nguy cơ hư hỏng do nước được người dân treo lên cao.

Lực lượng chức năng thị trấn Thanh Chương giúp người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Tại huyện Hưng Nguyên, lực lượng chức năng đã vận động các hộ dân ở khu vực núi Rày thuộc các xóm 4, 5, xã Hưng Yên Nam xuất hiện một vết nứt có nguy cơ sạt lở núi, dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đang có 20 hộ dân sinh sống. Tuyến đường xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Tây bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài khoảng 30 mét.

Người dân sắp xếp, treo đồ đạc lên cao tránh nước ngập trước khi di dời.

Đặc biệt, tại huyện miền núi Kỳ Sơn, chính quyền huyện đã sơ tán gấp hàng trăm người dân ở các xã nằm trong nguy cơ sạt lở đến các khu tránh trú an toàn.

Cụ thể, xã Mường Ải đã di dời 26 hộ với 144 nhân khẩu, xã Bảo Nam di dời 36 hộ với 194 nhân khẩu, xã Mường Típ di dời 138 hộ với 726 nhân khẩu...

Hàng trăm hộ dân ở huyện miền núi Kỳ Sơn được sơ tán đến nơi an toàn.

Ở huyện Thanh Chương, mưa lớn khiến rú Nguộc, nằm bên quốc lộ 46 (giáp ranh 2 xã Thanh Ngọc và Ngọc Sơn) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông qua đây.

Một đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Rú Nguộc nằm bên quốc lộ 46 bị sạt lở, gây chia cắt.

Còn tại huyện Con Cuông, ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy thông tin: Hiện nay trên địa bàn có mưa to đến rất to, một số đập tràn và khe suối ở Yên Khê, Lục Dạ, Môn Sơn, Đôn Phục, Thạch Ngàn... dâng cao chia cắt khiến người dân không thể đi lại được.

“Hiện chúng tôi đề nghị các xã, thị trấn và nhà trường cùng ban ngành của huyện tuyên truyền, chỉ đạo cho mọi người và học sinh đề cao cảnh giác không chủ quan, không đi xúc cá, vớt củi khi nước dâng”, ông Hùng cho biết thêm.

Còn tại huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu… do mưa lớn nên nhiều nơi bị ngập nặng. Hiện, trên địa bàn vẫn có mưa rất to. Bên cạnh đó, việc nhiều nhà máy thủy điện như: Khe Bố, Nậm Mô, Bản Ang, Chi Khê, Bản Vẽ, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Nậm Nơn đang vận hành khai thác khiến nhiều nơi dọc dọc tuyến sông Lam đứng trước nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Tại thành phố Vinh, mưa lớn kéo dài suốt đêm qua và rạng sáng nay (30/10) đã gây ngập trên diện rộng. Nhiều tuyến đường như: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Đại lộ V.Lê Nin, Lý Thường Kiệt, Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh… bị ngập sâu từ 40-50cm, việc lưu thông của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh chìm trong biển nước.

Bên cạnh đó, do trời mưa lớn nên nhiều hộ dân tại phường Bến Thủy (TP Vinh) bị ngập, mắc kẹt. Ngay sau đó, lực lượng bộ đội và công an đã lao mình vào vùng ngập để hỗ trợ người dân đến nơi khác an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

