Nổ lớn nghi do tự chế pháo, 1 học sinh lớp 10 tử vong

Sau tiếng nổ lớn trong đêm tối, người dân xã Tân An (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bàng hoàng phát hiện 1 học sinh lớp 10 và cháu nhỏ nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết máu loang lổ.

Một trong những học sinh lớp 10 ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị thương nặng sau vụ nổ xảy ra chiều 28/1/2021.

Sáng 29/1, ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến 1 em học sinh 10 tử vong, 1 cháu nhỏ khác bị thương nặng hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.

Theo đó, vào khoảng 19h30’ ngày 28/1, người dân địa phương bất ngờ nghe tiếng nổ lớn (nghi do tự chế pháo) tại căn nhà của bà V. (trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ).

Ngay lập tức mọi người chạy qua kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cháu Bùi Nguyễn Thuận M. (học sinh lớp 10, trường THPT Tân Kỳ 3) và cháu Bùi Duy M. nằm bất động trên nền nhà, máu me be bét.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên Thuận M. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại nhà bà V. để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Cháu Thuận M. hiện đang học lớp 10, trường THPT Tân Kỳ 3, bố mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà sống với bà ngoại. Chiều nay (29/1), gia đình cùng bà con lối xóm, chính quyền địa phương sẽ tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương”, ông Thìn cho hay.

Trước đó, vào chiều 28/1, một vụ nổ nghiêm trọng (nghi tự chế pháo) cũng xảy ra tại địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Vụ việc khiến 2 em học sinh lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế và 1 học sinh khác trên địa bàn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu; trong đó có 1 em bị dập nát bàn tay, bị thương nặng vùng mặt và cổ.

