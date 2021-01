Nghệ An: 2 cha con chết cháy trong nhà tắm, người vợ trọng thương nằm bất tỉnh

Rạng sáng nay, người dân xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tá hỏa phát hiện 2 cha con bị cháy đen, còn người vợ bị thương nặng bất tỉnh trên nền nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trưa nay (16/1), Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc 2 cha con tử vong và người vợ bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng 16/1, người dân ở xóm 1 xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu) ngửi thấy mùi khét từ nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, trú cùng địa phương).

Chạy qua kiểm ra, một số người dân tá hỏa phát hiện chị T. đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, đầu có nhiều vết thương đang chảy máu. Trong nhà tắm, chồng chị T. là anh Võ Văn C. (SN 1984) cùng con trai gần 1 tuổi bị cháy đen, đã tử vong. Bên cạnh thi thể 2 cha con có một bình gas.

Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo từ địa phương, Công an huyện Quỳnh Lư cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ, vụ việc.

Bảo Trâm