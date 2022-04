Nghệ An: Phá đường dây ghi lô, đề “khủng” do “nữ quái” cầm đầu

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề do “nữ quái” cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 75 tỉ đồng.